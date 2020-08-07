Роспотребнадзор: ни один из 83 любимых свердловчанами водоемов не годится для купания

Летом 2020 года жители Свердловской области купались в 83 водоемах, но ни один из них не является безопасным с точки зрения санитарных врачей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Роспотребнадзора, санитарно-эпидемиологические заключения получили только озеро Щучье в Тавдинском районе и восточный берег озера Шарташ в Екатеринбурге. Но и в них купаться небезопасно. В Щучьем – чистая вода, но нет организованных пляжей. На Шарташе есть организованные пляжи, но в воде санврачи нашли термотолерантные колиформные бактерии в количестве, в 2,4 раза превышающем норму.

С 12 мая санврачи отобрали 351 пробу воды на санитарно-химические показатели, 1 279 проб на микробиологические показатели и 306 проб на паразитологические. Установлено, что 179 (51,0%) отобранных проб по санитарно-химическим показателям, 140 (10,93%) проб по микробиологическим и 11 (3,6%) проб по паразитологическим не соответствуют санитарным требованиям.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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