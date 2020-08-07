Глава Артёмовского Андрей Самочёрнов уходит на повышение

Глава Артёмовского городского округа Андрей Самочёрнов в ближайшее время уйдет в отставку. Вероятно, он получит пост в областном министерстве социальной политики.

Об этом сообщает местное издание «Всё будет» со ссылкой на свои источники. Заявление об уходе он, скорее всего, подаст в городскую думу в понедельник, 10 августа. В приемной главы корреспонденту РИА «Новый День» сообщили, что сегодня он находится на выезде.

Чтобы дума отпустила главу, за это должны проголосовать не менее 11 депутатов. Потом, согласно областному законодательству, должен быть объявлен конкурс на замещение вакантной должности главы. До его окончания городом, скорее всего, будет руководить Наталья Черемных – первый заместитель мэра.

Фото: «Областная газета»

Артёмовский, Елена Владимирова

Артёмовский. Другие новости 07.08.20

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