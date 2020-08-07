80 екатеринбургских выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

В Екатеринбурге 80 одиннадцатиклассников сдали единый госэкзамен с максимальным результатом – 100 баллов. В прошлом году таких набралось 52, сообщили в департаменте образования города. «Три выпускника – из гимназий № 9, № 35 и № 39 – получили 100 баллов по двум предметам. Первый – по обществознанию и английскому языку, второй – по русскому языку и химии, третий – по русскому языку и литературе», – сообщили в гороно.

Всего в девятой гимназии набралось 14 стобалльников, в 35-й – 12, в 39-й – четыре. В гимназии № 70 пятеро выпускников набрали максимальный результат по итогам ЕГЭ, в гимназиях № 2, № 202, лицее № 110, школе № 138 – по три ученика сдали экзамен на 100 баллов. В лицеях № 100 и 130, в гимназиях № 176, № 116, № 99, школах № 171, № 148 по два выпускника набрали максимальное количество баллов на экзаменах. По одному выпускнику-стобалльнику в школах № 164, 88, 108, 165, 150, 48, 168, 155, 4, 10, 120, 5, 19, 13, 94, 87, 52, 44, 135, 180, 86, 156.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 07.08.20

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