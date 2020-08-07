На Вторчермете семья съехала из коммунальной квартиры из-за буйного мужчины: «Приходил с канистрой бензина – угрожал всех спалить» (ВИДЕО)

Жительница Екатеринбурга уговорила соседей написать коллективную жалобу в полицию на мужчину, который приходит к ее дому, кидает в окна камни и угрожает поджогом. Из-за буйного знакомого семья вынуждена была съехать из коммунальной квартиры. Делом заинтересовалась уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Подробности – в нашем материале.

Жители дома ищут защиты от агрессора

Светлана Данилович рассказала съемочной группе «Нового Дня», что заехала в квартиру на улице Братской с мужем и двумя дочками в феврале этого года. При покупке комнаты новых собственников предупредили, что соседи шумные. На практике оказалось, что в квартире живет женщина, к которой иногда приходит некий Дмитрий. Мужчина выпивает, и нередко застолье заканчивается ссорой.

«Нам нужно избавиться от этого соседа. Месяц назад также напился, пинал двери в подъезде, оторвал газовую трубу. Дня 3-4 мы жили без газа. Угрожал, что подожжет всем машины и дом», – рассказала одна из жительниц дома съемочной группе ТК «4 Канал».

После ссоры 3 августа терпение Светланы лопнуло, она пошла по соседям, и вместе они написали коллективную жалобу в полицию. Об этом стало известно Дмитрию. Вечером этого же дня он пришел к дому и кричал в адрес Данилович различные угрозы. А утром и вовсе начал бить окна, кидая в них камни (квартира расположена на втором этаже), ходил вокруг дома с канистрой, угрожая сжечь машину семьи Светланы и спалить дом. Семья была вынуждена срочно съехать из коммунальной квартиры.

«Мы сейчас там не живем. Дети у меня находятся у родителей, а нам с мужем пока негде жить. Мы живем где придется, у родителей и друзей», – пояснила Данилович РИА «Новый День».

4 августа мужчину увезли полицейские, но вечером уже отпустили.

Делом заинтересовалась уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. «Я прямо сейчас готовлю письмо руководителю УМВД по Екатеринбургу, и пусть он разберется в ситуации. Что-то не доделывается, с моей точки зрения. Если на человека составили протокол и отпустили – это плохо», – заявила она журналистам «4 канала».

В УМВД по Екатеринбургу «Новому Дню» прокомментировали ситуацию следующим образом: «На сообщение о конфликте по адресу Братская, 4, выезжала группа немедленного реагирования отдела полиции № 12. Мужчину, подозреваемого в повреждении окна, доставили в дежурную часть. Он был привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство. В настоящее время по заявлению хозяйки жилища проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное решение».

Екатеринбург, Владислав Тринько, Антон Отман

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