На Урале десять девочек стали жертвами интернет-педофила. Родители некоторых сами уничтожали улики

В Свердловской области в городе Качканаре сразу десять девочек стали жертвами интернет-педофила. Как рассказали «Новому Дню» в следственном управлении СКР по Свердловской области, уголовно дело было возбуждено по п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Известно, что преступник живет в другом регионе, а жертв находил через соцсети. Педофил общался с ними по WhatsApp.

При этом только одна мама – девятилетней девочки, – узнав, что в отношении ее дочери совершается преступление, обратилась в правоохранительные органы. Об этом «Новому Дню» рассказал руководитель следственного отдела Качканара СУ СКР по Свердловской области Андрей Спиридонов. Более того, часть матерей и отцов сами уничтожали улики. «Некоторые родители осуществляли противодействие органам предварительного следствия. Это были единичные случаи, но они удалили всю переписку из мессенджера и отказывались являться на следственные действия», – сказал собеседник агентства.

По его словам, родителям крайне важно контролировать детей в интернете, поскольку несовершеннолетние могут стать жертвами не только педофилов, но и других преступников – продавцов наркотиков, порнографов, и так далее. «Я бы не рекомендовал малолетним детям пользоваться телефонами, которые имеют доступ в интернет. Это может привести к печальным последствиям, как в этом случае», – отметил он.

Добавим, что уголовное дело педофила, издевавшегося над детьми из Качканара, уже направлено в суд. Если будет доказана его вина, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее «Новый День» записывал интервью с матерями девочек, ставшими жертвами интернет-педофилов. «Он написал ей и сказал, что он друг мамы, то есть мой. И практически сразу же стал требовать с нее фотографии. Естественно, она отказалась. И тогда он начал угрожать. От первого сообщения до угроз они перекинулись буквально парой фраз, никакого долгого общения не было. Он писал, что меня будут резать по кусочкам, если она не отправит фотографию, и она испугалась. И когда она выслала первую, начался шантаж и давление. Требуя все новые фотографии, он писал, что сделает больно мне, угрожал, что отправит фото всей школе, всем друзьям, что из нее сделают проститутку, что она пойдет по рукам. Сленг был отнюдь не детский, с матом, оскорблениями, угрозами. Я была в ужасе. Уже потом, когда мы с ней разговаривали, она рассказала, что боялась не только за меня. Но и того, что ее накажут за то, что она вообще заговорила с ним», – говорила одна из собеседниц агентства.

О том, как распознать, что ребенок мог стать жертвой извращенца, как не провоцировать виктимное поведение, читайте в интервью «Нового Дня» с психотерапевтом, специалистом центра социально-психологической помощи «Форпост» Галиной Деминой, с председателем территориальной комиссии по делам несовершеннолетних по Железнодорожному району Екатеринбурга Ириной Антроповой и с родителями пострадавших детей.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 07.08.20

Реновация парка Маяковского: «могильная» аллея останется, но появится гигантский батут. / На Вторчермете семья съехала из коммунальной квартиры из-за буйного мужчины: «Приходил с канистрой бензина – угрожал всех спалить» (ВИДЕО). / Бывшему чиновнику из МУГИСО сократили срок заключения на два месяца. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»