В Екатеринбурге лицей обнесли колючей проволокой (ВИДЕО)

В Екатеринбурге на заборе, который установлен по периметру стадиона у лицея № 109, появились колючая проволока и таблички с предупреждением: «Режимный объект».

Колючая проволока на заборе школьного стадиона

Представитель ЧОП, который охраняет образовательное учреждение, пояснил «Новому Дню», что на такую меру пошла администрация лицея, чтобы избежать порчи стадиона. Его реконструировали около двух лет назад, установили качественное беговое покрытие на дорожках, сделали площадку для метания молота, обустроили газон на футбольном поле и привезли новые ворота.

По словам охранника, на территорию постоянно пытаются попасть местные жители – причем не ради занятий спортом или прогулок. Тем же, кто ведет здоровый образ жизни и хочет поиграть в футбол или побегать по стадиону, доступ возможен – но с согласия администрации лицея.

В департаменте образования Екатеринбурга сообщили, что поскольку стадион находится на территории школьной организации, то она несет за него ответственность. «Проволока была временной – из-за того, что забор постоянно ломали. Сейчас секцию укрепили, проволоку убрали, ее не будет», – заверили в департаменте.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Александр Салинвачук, Антон Отман

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