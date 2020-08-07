Прирост заболеваемости Covid-19 в УрФО снова оказался одним из самых высоких в России

Прирост новых случаев Covid-19 в период с 1 по 7 августа на территории Уральского Федерального округа составил 7%, что на 3% выше, чем в среднем по России.

Тем не менее, за прошедшую неделю во всех регионах Урала наблюдалось снижение прироста заболеваемости по сравнению с позапрошлой. Самый высокий показатель оказался в Курганской и Тюменской областях – по 10%. При этом за прошедшую неделю он значительно снизился. 31 июля показатели были равны 13%.

В ХМАО-Югре прирост составил 7%, неделю назад он был равен 8%. В Свердловской и Челябинской областях, а также в ЯНАО прирост составил по 6% на каждый регион. Неделей ранее показатель равнялся 10%.

Как сообщили РИА «Новый День» в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом, процент прироста заболеваемости снижается на всей территории страны. Самый низкий показатель в ЦФО – 2%. В СКФО этот показатель равен 4%, СЗФО – 5%, ПФО – 6%, УрФО – 7%, в ЮФО, СФО и ДФО – по 8%.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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