Свердловские власти заявили о формировании «общественного иммунитета» к коронавирусу

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков сообщил о том, что в регионе в сутки высвобождается 1-2% специализированных коек для лечения пациентов с коронавирусом. Также снизилось и число амбулаторных больных – с 4 тысяч до 2 тысяч. «Наверно, наступил период, когда количество перешло в качество. Ранее было много выявлено и обследовано, это дает результаты, создает подушку безопасности, увеличивается число людей с антителами, судя по всему, оно уже такое, что это превращается в определенный элемент общественного иммунитета», – сказал он.

Однако, по словам Крекова, «ситуация может качнуться в другую сторону». «Если будут массовые нарушения масочного режима, режима изоляции, неправильно проведенные массовые мероприятия, вовремя незамеченные вспышечные явления, впереди довольно много рисков – начало учебного года, люди возвращаются из отпусков, где могли подцепить инфекцию, мы к этому всему готовимся», – заверил он

Отметим, по данным мониторинга, который ежедневно публикует аппарат полномочного представителя президента России в УрФО, в Свердловской области свободны 51,2% специализированных коек для лечения пациентов с Covid-19. При этом возвращены к основному профилю не так много – неделей ранее спецмест в медучреждениях было 6981, сейчас – 6720.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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