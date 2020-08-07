На Урале 10-летний мальчик угнал машину у семьи своего друга (ФОТО)

Необычного угонщика задержали гаишники в городе Березовском: злоумышленником оказался 10-летний ребенок, который, взяв ключи от чужого автомобиля, угнал его из частного сектора.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД, сначала в полицию позвонили местные жители, рассказавшие, что «подозрительный молодой человек» пытается завезти автомобиль «Мазда», стоящий возле частного дома №65 по улице Октябрьской. На место прибыли сотрудники ГИБДД и задержали подозреваемого. Им оказался ребенок.

Выяснилось, что 10-летний мальчик гулял в частном секторе на улице Фурманова со своими друзьями, зашел к ним в дом. В этот момент родителей дома не было, тогда мальчик взял ключи от автомобиля, припаркованного рядом, завел его и поехал кататься по улицам Березовского. На улице Октябрьской, где его задержали представители МВД, машина заглохла, и пока мальчик пытался запустить двигатель, очевидцы происшествия, у которых вызвало подозрение поведение водителя, вызвали полицию. Оказалось, что ребенок проехал на машине расстояние около 1 километра.

Опекун ребенка пояснил, что мальчик ушел гулять на улицу с друзьями. Досуг у мальчика не организован, ребенок предоставлен сам себе: гуляет, играет в компьютерном клубе.

Со слов 49-летней хозяйки «Мазды», она оставила машину возле частного дома по улице Фурманова у своего брата на хранение, так как сама на автомобиле не ездит. Ключи от машины находились в доме брата. О том, что ее машиной завладел ребенок, хозяйка иномарки узнала от сотрудника полиции, позвонившего ей. С мальчиком женщина не знакома. Прибыв на место происшествия, женщина осмотрела свой автомобиль и повреждений не нашла.

В связи с тем, что ребенок не достиг возраста уголовной ответственности, решается вопрос о постановке его на учет в подразделение по делам несовершеннолетних. К административной ответственности по ст.5.35 КоАП РФ за ненадлежащее воспитание несовершеннолетнего привлечен его законный представитель.

Березовский, Елена Владимирова

Березовский. Другие новости 07.08.20

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