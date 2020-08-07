В областном главке опровергли информацию о проверке из Москвы

Источник «Нового Дня» сообщил, что в главном управлении МВД России по Свердловской области работают ревизоры из федерального министерства внутренних дел. Проверку, по его данным, проводят сотрудники главного управления собственной безопасности МВД России, она касается деятельности бывшего врио руководителя областного главка Владимира Миронова.

Однако в самом ГУ МВД России по региону опровергли информацию. «Я бы смело назвал эту информацию 100% фейком. В региональном полицейском главке в настоящее время нет никакого десанта проверяющих из МВД России, к счастью, – сказал «Новому Дню» руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. – В спорте есть известная шутка – когда зрители недовольны исходом матча, обычно кричат «Судью на мыло», так вот – применительно к этой ситуации я бы сказал «данного инсайдера на мыло». Зафантазировался он. Кстати, отмечу, что это вторая подобная информационная утки за последние две-три недели».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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