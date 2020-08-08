На Среднем Урале зарегистрировано 178 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Свердловской области диагноз Covid-19 лабораторно подтвержден у 178 человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном оперативном штабе, у жителей Екатеринбурга выявлено +122 случая. Также вирус обнаружен у жителей Алапаевска, Байкаловского муниципального района, Березовского, Верхней Пышмы, Красноуральска, Первоуральска, Ревды, Рефтинского, Ивделя, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова, Кушвы, Ирбита, Нижнего Тагила, Серевоуральска, Серова, Туринска.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 22083.

Состояние 115 госпитализированных оценивается как тяжелое, 105 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 61 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 278. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Выписано 84 человека. Общее число выписанных достигло 18 398.

Зарегистрировано 7 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 322.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 07.08.20

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