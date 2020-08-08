В Каменском районе в лобовом столкновении Lada и Toyota пострадали пятеро

Сегодня вечером в Каменском районе на трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган произошла авария. Авария произошла 8 августа в 16:20 на территории Каменского городского округа, на 120 километре автодороги «Екатеринбург – Шадринск – Курган». По предварительным данным, 62-летний водитель Lada Granta , ехавший в сторону Кургана, пошел на обгон – и врезался в Toyota Corolla, ехавшую по встречной полосе.

За рулем иномарки был 61-летний мужчина. Он и его пассажирка, 62-летняя женщина, а также водитель Lada и находившиеся в салоне отечественного автомобиля люди, 23-летний мужчина и 52-летняя женщина, получили травмы разной степени тяжести. Все пятеро были доставлены в больницу Каменска-Уральского.

«Сотрудники ГИБДД выяснили, что участники происшествия – водители и пассажиры обеих машин были пристегнуты ремнями безопасности, что спасло их от получения более тяжких травм.По факту ДТП проводится проверка», – отметили в пресс-службе областной Госавтоинспекции, попросив водителей быть внимательнее при обгонах.

Екатеринбург, Елена Сычева

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