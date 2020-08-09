Сводка по коронавирусу: 184 новых заболевших в Свердловской области

Свердловская область остается на втором месте в России по числу новых заболевших коронавирусом в день – за минувшие сутки было зарегистрировано 184 заражения. Всего с начала распространения инфекции в регионе – 22267, сообщили «Новому Дню» в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

За минувшие сутки умерли еще пять человек. Всего Covid-19 унес жизни 327 человек в Свердловской области.

Выздоровевших меньше, чем неделей ранее – только 82 человека.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 09.08.20

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