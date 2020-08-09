В Екатеринбурге мужчина выпал из окна многоэтажки на улице Куйбышева, 21. По информации очевидцев, он разбился насмерть. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области, по данному факту проводится проверка. Сотрудники Ленинского райотдела СКР находятся на месте происшествия, опрашивают очевидцев.

«Признаков того, что в отношении мужчины совершены противоправные действия со стороны посторонних, нет», – уточнили в ведомстве.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 09.08.20

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