Сторонники прямых выборов мэров собрали уже половину необходимых подписей

Инициативная группа, подготовившая законопроект о возвращении прямых всенародных выборов мэров свердловских городов, уже собрала половину необходимых для его рассмотрения подписей избирателей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом общественники сообщили на своей странице в социальной сети. «Ура! Мы перешагнули порог в 5000 подписей! Спасибо всем, кто помог нам достигнуть этой цифры! Если вы ещё не оставили свою подпись за возвращение прямых выборов мэров – мы ждём вас с паспортом до 10 сентября», – написали они.

Напомним, всего инициативной группе нужно собрать 10 тысяч подписей. Если все они будут признаны подлинными, законопроект будет вынесен на рассмотрение областных депутатов. Впрочем, заксо уже неоднократно обсуждало подобные проекты, и почти на 90% голосовало против. За были только коммунисты, и то не все. А не прошедшей недавно пресс-конференции спикер заксо Людмила Бабушкина заявила, что активисты «поторопились», так как после изменения Конституции статус глав городских администрацией все равно изменится.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 09.08.20

В Екатеринбурге мужчина выпал из окна многоэтажки. / Сводка по коронавирусу: 184 новых заболевших в Свердловской области. / Больную Covid-19 женщину принудительно госпитализировали за поход в магазин. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»