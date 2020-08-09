На выезде с ЖБИ «газель» столкнулась с двумя легковушками (ФОТО)

Три автомобиля столкнулись сегодня днем в Екатеринбурге, в месте выезда с ЖБИ на Егоршинский проезд. Образовался затор.

Как сообщил РИА «Новый День» очевидец, столкнулись две легковушки и «газель». «У «газели» подбита морда справа, «Ладу» одну развернуло, вторую в правые кусты выкинуло», – сообщил собеседник агентства – очевидец происшествия.

В пресс-службе ОГИБДД по Екатеринбургу уточнили, что пострадавших в аварии нет. Местные жители добавляют, что на этой развязке многие водители нарушают правила.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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