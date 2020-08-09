На Среднем Урале продлено штормовое предупреждение: снова дождь и град

В Свердловской области продлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, в понедельник, 10 августа, местами в регионе сохранится непогода: сильные дожди, крупный град, ветер с порывами до 25-27 м/с. В связи с неблагоприятными погодными явлениями Главное управление МЧС России по Свердловской области рекомендует жителям соблюдать меры безопасности.

Спасатели напоминают, что если град застал вас на улице, необходимо выбрать укрытие, если это невозможно, защитить голову от ударов градин (прикройте голову руками, сумкой, одеждой). Не пытайтесь найти укрытие под деревьями, помимо того, что велик риск попадания в них молний, крупные градины и сильный ветер могут поломать ветви деревьев, а это может нанести вам повреждения.

Если вы едете на автомобиле, остановитесь. Однако предварительно осмотритесь, нет ли поблизости укрытия (мосты, эстакады, гаражи, крытые стоянки). Если подходящего укрытия нет, то убедитесь, что вы не находитесь посреди проезжей части, и, по возможности, прижмитесь ближе к ее краю. Следует учитывать, что съезд на обочину (особенно в низину) опасен, т.к. ее может размыть сильным дождем.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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