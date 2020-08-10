Один ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП в Екатеринбурге (ФОТО)

Женщина, мужчина и 13-летняя девочка пострадали в ДТП, которое случилось в воскресенье, 9 августа, около 21:40 по адресу: ул. Окружная, 1Д.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГИБДД, водитель автомашины Daewoo Nexia ехал по улице Селькоровской со стороны Полевского тракта и при повороте на улицу Окружную не пропустил Renault Symbol, который ехал во встречном направлении. В результате аварии пострадали пассажиры «Рено»: 39-летняя женщина, которая сидела рядом с водителем, и 13-летняя девочка на заднем пассажирском сиденье. Женщина была доставлена в 36-ю ГКБ с ЗЧМТ и тупой травмой живота, с аналогичными травмами девочку отвезли в ДГБ № 9. Водитель Daewoo Nexia с переломом плеча был доставлен в ГКБ № 36.

Установлено, что за рулем Daewoo Nexia находился 23-летний житель Екатеринбурга с водительским стажем 3 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 10.08.20

10 августа в Свердловской области ожидаются следующие события. / В Екатеринбурге в детский батут врезался внедорожник. / В минздраве обещали помочь заболевшему писателю Крапивину. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»