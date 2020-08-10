На трассе Пермь – Екатеринбург на 10 дней введут реверсивное движение

На трассе Пермь – Екатеринбург на двух участках будет ограничен проезд и введено реверсивное движение. Так, на участке 282+340 км в связи с капремонтом путепровода с 11 по 14 августа будет закрыта полоса для проезда транспорта в направлении Перми.

Затем с 17 до 21 августа будет закрыта полоса для движения в сторону Екатеринбурга. Машины будут пропускать в одностороннем порядке. Знаки и светофор уже установлены, сообщили в Уралуправтодоре.

На 331+232 км также ограничен проезд в связи с продолжающимся капремонтом – до 17 августа там открыта одна полоса, устроено реверсивное движение.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 10.08.20

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