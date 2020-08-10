В гидрометцентре рассказали, когда закончатся ливни в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в ночь на субботу начались ливни, которые продолжались в выходные и которыми начался понедельник. Как сообщили в Уральском управлении по гидрометеорологии, непогоду принес атмосферный фронт с европейской территории России, а после к нему добавился циклон из районов Арала. «Дожди усилятся, пройдут повсеместно на Среднем Урале, будет пасмурно, температура воздуха значительно понизится», – сообщили в управлении.

Там уточнили, что холодный и дождливый циклон покинет пределы Урала к середине недели – дожди прекратятся, однако ненадолго. «Преобладающая температура воздуха в период 10-14 августа ночью +9…+16 градусов, днем +14…+19 градусов», – сообщили в метеоцентре.

Напомним, синоптики продлили экстренное предупреждение о сильных дождях и ливнях, а также о шквалистом ветре с порывами до 25-27 метров в секунду в Свердловской области до 10 августа.

Екатеринбург, Елена Сычева

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