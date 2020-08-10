В думе Екатеринбурга пройдет безальтернативное голосование за «Почетного гражданина»

Екатеринбургская дума завтра решит, кто станет новым почетным гражданином уральской столицы. Напомним, комиссия мэрии выдвинула сразу трех претендентов на присвоение этого звания: главу Русской медной компании Игоря Алтушкина, гендиректора ЗиК Николая Клейна и главного эпидемиолога Екатеринбурга Александра Харитонова.

Стоит отметить, что ранее Алтушкин и Клейн отказывались от этой номинации и предлагали вместо себя выдвинуть кандидатуру уважаемого в городе медика, чтобы подчеркнуть важность работы врачей в эпоху пандемии. В администрации выбрали сотрудника горздрава Александра Харитонова, но при этом оставили в списке кандидатуры промышленников. Таким образом, депутатам, скорее всего, предстоит безальтернативное голосование.

«В регламенте у нас не предусмотрено отзывать кандидатуры на звание «Почетный гражданин». Независимо от того, хочет номинант или не хочет получить это звание, депутаты все равно будут голосовать за представленные кандидатуры. Поэтому завтра рассмотрим всех трех кандидатов», – пояснил «Новому Дню» спикер думы Игорь Володин.

Напомним, звание «Почетный гражданин Екатеринбурга» присваивается ежегодно накануне Дня города за особые заслуги перед уральской столицей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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