Ни шубы, ни машины, ни путешествия – мисс Екатеринбург подарят скидочный сертификат

Организаторы конкурса «Мисс Екатеринбург» объявили, что станет главным призом на конкурсе в 2020-м. В этом году обладательнице титула самой красивой девушки города не достанутся ни шуба, ни машина, ни путешествие – ей подарят скидочный сертификат от строительной компании. «Первая красавица города получит сертификат номиналом один миллион рублей на покупку квартиры в ЖК «Чемпион-парк» от «Атомстройкомплекса». Сертификаты номиналом в пятьсот тысяч рублей получат также первая и вторая вице-мисс», – сообщили в пресс-службе конкурса.

Согласно официальному сайту застройщика, в доступе в этом ЖК остались только двух- и трехкомнатные квартиры, самая дешевая обойдется в 8,25 млн рублей, самая дорогая – в 15 млн. Не факт, что у мисс Екатеринбург, как и у обеих вице-мисс, найдется оставшаяся сумма, чтобы воспользоваться сертификатом.

Интересно и то, что при работе с агентствами недвижимости застройщики в Екатеринбурге практикуют кешбэк – часть средств, потраченных на покупку квартиры девелоперы возвращают на счет покупателя. Суммы достигают 300-500 тысяч рублей, и необязательно быть участницей конкурса красоты, чтобы их получить. Это делается в качестве стимула – и для риэлтора, и для потенциального покупателя. «Главное, не идти напрямую к застройщику – такое предлагается только через агентства недвижимости», – сообщил «Новому Дню» представитель одного из екатеринбургских АН.

Такой выбор главного приза для мисс Екатеринбург организаторы официально связывают с изменением приоритетов. «Долгое время главная красавица Екатеринбурга вместе с титулом получала в подарок автомобиль. Времена меняются, как показывает наш опыт, поколение современных девушек не считают машину пределом мечтаний. В их приоритетах – развитие, образование, путешествия, здоровый образ жизни. И, конечно же, современное жилье», – прокомментировала директор конкурса Светлана Петракова.

Как уже сообщалось, в этом году конкурс вынужденно меняет формат – он пройдет в онлайн-режиме, королеву красоты назовут в День города – 15 августа.

Екатеринбург, Елена Сычева

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