Зрителям фестиваля Green Royal Fest выдадут дождевики

В Екатеринбурге сегодня начинается фестиваль Green Royal Fest, который пройдет в саду Вайнера под открытым небом. Организаторы – Свердловская филармония – решили не переносить и не отменять мероприятие, несмотря на ухудшение погоды.

«Мы смотрели даты, что это должны быть самые солнечные, самые летние, к тому же День Екатеринбурга 15 августа должен был быть, но погода нам все изменила. Мы считаем, что публика и артисты – люди с Урала, их не испугать трудностями. Музыканты сказали, что будут играть при любой погоде», – сказал директор филармонии Александр Колотурский.

По его словам, волонтеры будут протирать от воды кресла, установленные в саду Вайнера, а тем, кто придет без своего дождевика, предложат его. «С зонтиком я однажды сидел, со всех сторон на меня капало», – поделился он.

По словам Александра Колотурского, у зрителей на входе будут измерять температуру, выдавать защитные маски, кресла будут расставлены таким образом, чтобы соблюдать дистанцию. Ожидается, что на каждый концерт будут приходить в среднем 500-600 человек.

Екатеринбург, Елена Сычева

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