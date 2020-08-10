На Среднем Урале 10 смертельных случаев от Covid-19 за сутки

В Свердловской области за последние сутки выявлено 179 новых случаев коронавируса. В больницах скончались 10 пациентов с Covid-19, общее число смертей от инфекции достигло 337. Регион по-прежнему находится на втором месте в стране по росту заболеваемости, а на сегодня – еще и по смертности.

По данным регионального оперштаба, в Екатеринбурге зарегистрировано 102 случая, также диагноз был подтвержден у жителей Асбеста, Березовского, Верхней Пышмы, Верхней Туры, ЗАТО Свободный, Карпинска, Красноуральска, Первоуральска, Сухого Лога, Горноуральского округа, Кушвы, Каменска-Уральского, Кировграда, Ирбита, Красноуфимского района, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Полевского, Пышминского округа, Серова, Сысертского и Талицкого округов.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составило 22 446. Число активных больных – 3 886 человек. Состояние 85 госпитализированных оценивается как тяжелое, 80 из них находятся в реанимации, в том числе 38 – на аппаратах ИВЛ. Еще 272 пациента в состоянии средней тяжести. За сутки было выписано 80 человек.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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