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Понедельник, 10 августа 2020, 12:36 мск

Новости Екатеринбург

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Президент назначил в Свердловскую область новых судей

Президент Владимир Путин назначил в Свердловскую область трех новых судей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда, судьей Свердловского областного суда назначен Андрей Пушкарев; судьей Арбитражного суда Свердловской области – Влада Плакатина; судьей Сысертского районного суда – Ирина Баишева.

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

Москва, Екатеринбург. Другие новости 10.08.20

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