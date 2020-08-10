Из ЦПКиО украли ржавое изваяние. Полиция начала проверку

Представители фестиваля скульптур из металлолома «Лом», который проходит в Центральном парке культуры и отдыха имени В.В. Маяковского, сообщили о краже одного из экспонатов. Он напоминает трубу. По замыслу художника, это стетоскоп. Он называется «Я тебя слышу».

В пресс-службе управления МВД России по Екатеринбургу, сообщили, что сообщение о пропаже арт-объекта поступило в ОП № 7. «По данному факту служба участковых уполномоченных проводит проверку», – отметили там.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 10.08.20

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