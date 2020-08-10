российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 10 августа 2020, 12:37 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Из ЦПКиО украли ржавое изваяние. Полиция начала проверку

Фото организаторов фестиваля «Лом»

Представители фестиваля скульптур из металлолома «Лом», который проходит в Центральном парке культуры и отдыха имени В.В. Маяковского, сообщили о краже одного из экспонатов. Он напоминает трубу. По замыслу художника, это стетоскоп. Он называется «Я тебя слышу».

В пресс-службе управления МВД России по Екатеринбургу, сообщили, что сообщение о пропаже арт-объекта поступило в ОП № 7. «По данному факту служба участковых уполномоченных проводит проверку», – отметили там.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 10.08.20

Президент назначил в Свердловскую область новых судей. / Писателя Владислава Крапивина после вмешательства минздрава повторно госпитализировали. / Эксперты о беспорядках в Белоруссии: «Иногда нужно стрелять в свой народ». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Культура, Россия, Скандалы и происшествия,