Пьяный водитель подставил гаишника и избежал наказания

В Краснотурьинске перед судом предстанет 28-летний бывший инспектор ДПС за получение крупной взятки от пьяного водителя. Экс-полицейский обвиняется по статье 290 УК РФ, ему грозит до 8 лет колонии.

Как сообщили в областном следственном комитете, преступный эпизод произошел 24 мая 2020 года. В этот день инспектор остановил автомобилиста для проверки документов. Водитель оказался пьян. Причем выяснилось, что у мужчины за рулем уже были проблемы с законом – в 2019 году он был лишен прав за вождение в нетрезвом виде. За повторное нарушение автомобилисту грозила уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ, о чем ему и сообщил сотрудник ГИБДД. Водитель предложил «решить вопрос» за 30 тысяч рублей, чтобы не проходить медицинское освидетельствование. Инспектор согласился и назвал свои условия. Водитель должен был привезти деньги в оговоренное место и передать их человеку, который не знал о взятке, чтобы затем передать гаишнику. Автомобилист так и сделал.

Схема передачи взятки была раскрыта сотрудникам службы УСБ МВД по Свердловской области. Во время служебной проверки выяснилось, что в патрульной машине ГИБДД был выведен из строя видеорегистратор, сообщили в пресс-службе полицейского Главка. Позднее водитель-взяткодатель написал явку с повинной и указал на инспектора, которому дал деньги, уточнили в СК. Сотрудник ГИБДД полностью признал свою вину. Еще до судебного разбирательства полицейский был уволен из правоохранительных органов, как и его напарник «за бездействие».

Стоит отметить, в отношении водителя, давшего взятку, было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, так как он активно способствовал расследованию дела. При этом он не будет привлечен к ответственности за повторный случай пьяной езды, поскольку обвиняемый экс-гаишник не составил на него протокол (в чем и реализовался состав преступления), пояснили «Новому Дню» в следственном комитете.

Краснотурьинск, Ангелина Сергеева

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