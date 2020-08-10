В Екатеринбурге появилось граффити в честь чемпиона UFC Петра Яна (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге появилось новое граффити в честь чемпиона UFC в легчайшем весе. Портрет бойца клуба «Архангел Михаил» появился неподалеку от «Академии единоборств РМК» – там тренируется спортсмен.

Рисунок сделали художники из Санкт-Петербурга. Sneg и Super представляют команду SPBColors. Это уже второй их портрет Петра Яна – первый появился в северной столице, они сделали его сразу после победы бойца, за карьерой которого давно следят. Потом чемпион захотел познакомиться с ними, и представители клуба «Архангел Михаил» пригласили художников на Урал.

Как Петр отреагировал на новое граффити с собой, смотрите в видео «Нового Дня».

Граффити в честь чемпиона UFC

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 10.08.20

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