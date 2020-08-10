АТОР: за сезон в другие страны выедут 4,5-5 миллионов российских туристов

Эксперты туррынка считают, что открытие Турции и возобновление самостоятельных путешествий со стыковкой в Стамбуле позволит в летнем сезоне отдохнуть за границей 4,5-5 миллионам россиян. Больше всего туристов отправятся на курорты по путевкам, но есть и те, кто самостоятельно летит на Мальдивы, в Черногорию и другие открытые для россиян страны.

«Мы пока не можем точно посчитать сколько россиян отдохнут по всем зарубежным направлениям. Но мы видимо, что растет спрос в самостоятельном сегменте. Люди пользуются тем, что открылись рейсы в Стамбул – это хороший хаб с хорошей разлеткой по всему миру. И есть оживление спроса на бронирование отелей на Мальдивах, есть интерес к Черногории – все на рейсах из Стамбула. И, конечно, сама Турция. По оптимистичному прогнозу, в этом сезоне – не до конца года, а в сезоне – около 4,5 – 5 миллионов человек может составить поток туристов за рубеж», – рассказала на пресс-конференции в эфире «Национальной службы новостей» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

А вот въездной туризм пострадал больше других отраслей. На данный момент интереса к отдыху в России туристы из других стран почти не проявляют. Не повлияло и открытие Великобритании – страна входила в десятку поставляющих в Россию туристов. «Въездной туризм понес самые большие потери в сложившейся ситуации. Сроки возобновления въездного потока не понятны. Думаю, реальное восстановление турпотока въездного начнется после января 2021 года, когда начнут действовать электронные туристические визы», – отметила Ломидзе.

Ранее Погранслужба ФСБ России публиковала данные по итогам выезда россиян за рубеж в первом полугодии 2020 года.

Падение в сравнении с аналогичным периодом 2019 года не превысило 62,2%, да и то за счет первого квартала – тогда страны еще были открыты. Во втором квартале 2020 года выезд из России упал на 96,5% в годовом выражении. А в 2019 году россияне совершили 48 072 285 поездок в 176 стран мира.

Москва, Ольга Тарасова

Москва. Другие новости 10.08.20

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