Снятия ограничений не будет – Куйвашев в отпуске

Жители Свердловской области ждут продолжения снятия в регионе ограничений, введенных из-за коронавируса. Судя по комментариям, которые оставляют люди в комментариях под постами губернатора Евгения Куйвашева в инстаграме, больше всего они ждут возобновления плановой медицинской помощи и работы детских садов в полную силу.

Однако, скорее всего, сегодня никаких послаблений режима не будет. Последний пост о продлении ограничений Куйвашев написал шесть дней назад – как раз перед своим уходом в отпуск. То, что он отправляется отдохнуть, широко не анонсировалось, как, впрочем, и обычно. По информации «Нового Дня», в отпуске губернатор пробудет до конца этой недели, и только после вернется в регион из поездки.

«Новый День» уточнил в оперативном штабе Свердловской области по ситуации с коронавирусом, могут ли снимать ранее принятые ограничения вице-губернаторы, которые исполняют обязанности главы региона в его отсутствие, однако ответа пока не последовало. Но, скорее всего, без Куйвашева таких решений принято не будет.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 10.08.20

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