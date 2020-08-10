К 10 августа клещи покусали 30 656 свердловчан

По состоянию на 10 августа в Свердловской области зарегистрировано 30 656 пострадавших от укусом клещей, что немного ниже уровня прошлого года (31 106 случаев). Среди пострадавших – 7 060 детей в возрасте до 17 лет.

Как сообщили РИА «Новый День» в областном управлении Роспотребнадзора, случаи присасывания клещей зарегистрированы в 65 муниципальных образованиях. Больше всего пострадавших – в Пышминском городском округе, Слободо-Туринском районе, Рефтинском городском округе, Байкаловском районе, Талицком городском округе, Тугулымском городском округе, Асбестовском городском округе, Дегтярске, городском округе Пелым, Артинском районе, Камышлове и Камышловском районе, Тавде, Каменске-Уральском, Волчанске, Ирбитском, Таборинском районах, городском округе Верхняя Тура.

В Екатеринбурге от клещей пострадал 10 181 человек, в том числе 1842 ребенка.

С предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 139 человек (диагноз подтвержден у 26 человек, в том числе у 6 детей), с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» госпитализировано 344 человека (диагноз подтвержден у 212 человек, в том числе у 29 детей).

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 10.08.20

В Екатеринбурге будут судить еще одну участницу акции в поддержку Хабаровска. / Мэрия Екатеринбурге приняла решение не открывать городские лагеря в этом году. / Снятия ограничений не будет – Куйвашев в отпуске. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»