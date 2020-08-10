В Екатеринбурге появился вызывающий стрит-арт. Автор неизвестен (ФОТО)

В центре Екатеринбурга сегодня появился арт-объект довольно провокационного содержания. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на рисунке медведь и соболь, похожие на персонажей с герба Екатеринбурга, раскачивают что-то, напоминающее ограждение. Надпись на арт-объекте гласит «Стреляй царей, вали заборы». Никакого указания на авторство нет.

Ранее фотография арт-объекта появилась в интернет-сообществе «Партизанского фестиваля уличного искусства «Карт-бланш» с пометкой «автор неизвестен», но потом запись оттуда исчезла. На отправленное редакцией письмо с просьбой прояснить ситуацию организаторы фестиваля пока не ответили. Тем временем горожане охотно фотографируют объект на память.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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