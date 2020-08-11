«Почте России» не хватает сотен сотрудников

«Почта России» в Свердловской области готова принять на работу 400 новых сотрудников для участков курьерской доставки, сортировочных объектов и отделений почтовой связи. Об этом сообщили РИА «Новый День» в Уральском филиале учреждения. Кроме того, в связи с переходом многих отделений на новый режим работы в отделения связи требуются почтальоны и операторы.

«Сотрудники будут устроены официально. Для тех, кто в связи с текущими обстоятельствами находится в длительном отпуске, возможно совмещение», – говорится в сообщении.

Добавим, на сайте почты можно посмотреть и предлагаемый уровень зарплаты. По многим позициям он ниже среднего по региону. Например, почтальонам в Екатеринбурге предлагают 15-20 тысяч рублей в месяц, операторам по работе с клиентами в почтовых отделениях – около 16 тысяч, водителям-курьерам с личным автомобилем – от 30 тысяч. По многим позициям зарплата «договорная». В области водителю-курьеру предложат меньше – от 20 до 23 тысяч.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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