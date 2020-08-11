В Свердловской области продолжает расти число смертей от коронавируса

В Свердловской области умерли от коронавируса уже 342 человека, сообщили «Новому Дню» в информационном центре по мониторингу ситуации с Covid-19. За последние сутки скончались пятеро. Причем суммарная цифра умерших, у которых был диагностирован коронавирус, может быть и больше – ранее Росстат опубликовал статистику смертности от Covid-19 в регионах.

Согласно данным статистического органа, в Свердловской области только в июне умерли 105 человек, у которых причиной смерти был назван именно Сovid-19. Еще у 34 умерших он был обнаружен, но не он признан причиной смерти – она «отнесена к прочим важным состояниям». В оперштабе в то же время называли другие цифры – по итогам июня сообщалось о 68 смертях от коронавируса.

Добавим, что сегодня Свердловская область по-прежнему находится на втором месте по числу новых случаев Covid-19 за сутки – заразились 168 человек. Всего с момента начала распространения болезни в регионе было зарегистрировано 22 614 случая.

Екатеринбург, Елена Сычева

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