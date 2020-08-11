На Среднем Урале снова потеплеет после 20 августа

Погода в третьей декаде августа в Свердловской области будет более приятной, чем во второй. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила на пресс-конференции главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

По ее словам, вторая декада будет достаточно прохладной из-за проходящих циклонов, температура днем не поднимется выше 14-19 градусов, ночью может опускаться до плюс 6-8 °С.

С начала августа уже выпало около 85 процентов месячной нормы осадков. Но в 20-х числах августа потеплеет, средняя температура будет 22-25 градусов.

Какой будет погода в сентябре, Галина Шепоренко обещала рассказать после 14 августа, но, по предварительным данным, ничего экстремального не ожидается.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 11.08.20

Родители школьников задумались о переходе на семейное обучение из-за коронавируса: варианты есть. / В Свердловской области продолжает расти число смертей от коронавируса. / Мошенница, которая оформила больше ста кредитов на сотрудников мэрии, будет обжаловать приговор. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»