Агрометеоролог: аномальная жара нагрела почву до +50, часть урожая засохла, не созрев

Аномальная жара июля этого года в Свердловской области привела к тому, что местами стебли зерновых засохли до созревания колосьев, что скажется на урожае.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказала на пресс-конференции начальник отдела агрометеорологии Уральского Гидрометцентра Людмила Саваринюк. По ее словам, первая половина вегетационного процесса была благоприятная. Хотя посевная началась 5 мая, что примерно на 10 дней позже, чем в 2019 году, но до середины мая погода стояла теплая. В конце месяца похолодало, 25 мая на Екатеринбург и окрестности обрушился сильный циклон (напомним, он принес не только разрушения, но и отнял жизни четырех человек).

Июнь оказался по температуре чуть ниже нормы. Но самым сложным месяцем для сельского хозяйства стал июль, когда на две недели ударила аномальная жара. «Мы достигли опасного уровня испарения влаги как с листьев, стеблей растений и поверхности почвы, так и из более глубоких ее слоев. На глубине 10 см почва прогрелась до 25-30 градусов при благоприятном уровне 18-20, а на поверхности почвы температура достигала 50 градусов. Стебли частично засохли, и созревание зерен местами не произошло. Начался «запал» растений – то есть перегрев, разрушение хлорофилла. Вы видели, что даже в городе пожелтели и опали листья. Опали цветки на картофеле, засохла трава», – рассказала эксперт.

Но в целом, по мнению Людмилы Саваринюк, виды на урожай в Свердловской области все-таки неплохие. «Первоначально мы планировали урожай выше вредного, но с учетом засухи и суховеев будет снижение зерновых до уровня среднемноголетнего значения или немного ниже. Особенно пострадали Сысерть и Белоярский район», – отметила она.

Кроме того, из-за начавшихся в августе дождей возможна другая крайность – переувлажнение почвы. Главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко сегодня сообщила, что на Среднем Урале с 1 августа выпало уже около 85% месячной нормы осадков.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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