В Екатеринбурге месяц ищут пропавшего мальчика

В Екатеринбурге полиция почти месяц разыскивает пропавшего 150летнего подростка. Вячеслав Арбузов еще 12 июля ушел из дома на улице Ползунова, 24. До настоящего времени ничего о его местонахождении неизвестно.

«Приметы разыскиваемого: худощавое телосложение, рост 170 см, волосы светлые короткие, глаза голубые. Был одет в белую футболку с рисунком, светло-серые брюки, темные кроссовки. На розыск пропавшего ориентирован личный состав территориальных органов внутренних дел города. Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения подростка», – сообщили в пресс-службе полиции Екатеринбурга.

Всех, кто знает о местонахождении подростка, просят сообщить об этом по телефонам +7(343)356-42-14, +7(996)592-97-69 или «02».

Екатеринбург, Елена Сычева

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