С апреля пассажиропоток «Уральских авиалиний» вырос в 15 раз

В июле 2020 года «Уральские авиалинии» перевезли 622 478 пассажиров. По сравнению с июнем этого же года пассажиропоток вырос в 3,5 раза, а по сравнению с апрелем – почти в 15 раз.

По данным пресс-службы авиакомпании, в июле было выполнено 4 750 рейсов, большинство из которых были внутри России (4623), а 127 – международные, но среди них были репатриационные, грузовые и чартерные. Если сравнивать с 2019 годом, то количество рейсов в июле этого года было меньше на 26%, пассажиров – на 42%.

«С начала года услугами авиакомпании воспользовались 2 666 280 пассажиров (-50% к 2019 году). Среди них на внутренних воздушных линиях – 1 825 465 человек, на международных – 840 815 человек. Всего за этот период выполнено 21 593 рейса (-39 % к 2019 году)», – сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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