Зрителей Green Royal Fest попросили приходить со своими напитками – чтобы согреваться

Зрителей фестиваля Green Royal Fest, который проходит в саду Вайнера в Екатеринбурге на этой неделе, попросили приходить со своими напитками, чтобы согреваться во время концертов. Как сообщили «Новому Дню» организаторы, можно принести с собой термос с горячим кофе, чаем, и т.д. – отнимать напитки на входе не будут.

Отметим, что сегодня температура воздуха не поднимется выше +12…+13 градусов, по прогнозу синоптиков, весь день могут идти дожди. Зрителей концертов просят брать с собой дождевики, чтобы не промокнуть, а тем, у кого их нет, их выдадут на месте.

Сегодня на фестивале выступит фортепианный дуэт – Андрей Коробейников и Андрей Гугин. Среди зрителей проводится конкурс на лучшее селфи в фотозоне с белым роялем. Победитель получит билеты на открытие нового сезона в Свердловской филармонии.

Екатеринбург, Елена Сычева

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