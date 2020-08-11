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Следователи ищут педофила из Нижнего Тагила (ФОТО)

Фото СУ СКР по Свердловской области

Свердловские следователи разыскивают педофила, надругавшегося над маленькой девочкой в Нижнем Тагиле. Преступление было совершено еще 3 января этого года. Маньяк напал на ребенка в подъезде дома на улице Матросова, 22. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ «Действия сексуального характера в отношении малолетней».

По данным следствия, подозреваемый может быть причастен и к совершению других похожих преступлений. В частности, в сентябре прошлого года в Нижнем Тагиле были изнасилованы еще две несовершеннолетние. «С обеими потерпевшими работали профессиональные эксперты-психологи, а специалисты с их слов нарисовали портреты подозреваемого. По описанию и видео с камер наблюдения, подозреваемый – мужчина 35-40 лет, худощавого телосложения, ростом около 170 сантиметров, лицо овальное», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Всех, кто располагает информацией о личности подозреваемого, просят обращаться по телефонам +7(3435)97-60-02, +7(3435)97-69-32, +7(3435)41-45-07 или по линии «02». Конфиденциальность гарантируют.

Екатеринбург, Елена Сычева

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