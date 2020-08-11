Дума Артёмовского на этой неделе решит, отпускать ли мэра в отставку

Глава Артёмовского городского округа Андрей Самочёрнов все-таки написал заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию.

Документ уже поступил в городскую думу. Эту информацию «Новому Дню» подтвердил председатель местной думы Константин Трофимов. Он предположил, что заседание по рассмотрению этого вопроса состоится в пятницу, 14 августа. О причинах решения мэра Трофимов, по его словам, не знает.

Напомним, ранее появилась информация, что Самочёрнов, возможно, переедет на работу в Екатеринбург.

Артёмовский, Евгения Вирачева

Артёмовский. Другие новости 11.08.20

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