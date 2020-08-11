В Свердловскую область докупят вакцину, чтобы привить от гриппа больше людей по поручению Путина

В Свердловской области в прошлом году были привиты 52% жителей региона, рассказали «Новому Дню» в пресс-службе областного минздрава. В 2020-м, по поручению президента России Владимира Путина, охват должен быть увеличен во всех регионах – до 60% населения и до 75% в группах риска. Поэтому вакцину на Среднем Урале будут докупать. Прививочный материал закупает Минздрав России по заявкам из субъектов РФ. Поэтому к тому количеству препаратов, которое было рассчитано на 52% населения Свердловской области, надо будет закупить еще 8%. «Будет написано обращение в федеральный минздрав», – сообщил агентству руководитель пресс-службы регионального министерства Константин Шестаков.

Он уточнил, что те 52% населения области, что были привиты от гриппа в прошлом году, получили вакцину бесплатно. В этом году ажиотажа в связи с заявлением Путина пока не ожидают – и вакцинация будет организована в обычном порядке. Школьников и дошкольников будут прививать в медкабинетах образовательных учреждений, а туда, где вакцину будет закупать работодатель, будет выезжать на производства медработник. «Рассчитываем до 75% охват прививками увеличить за счет работодателей», – отметил собеседник «Нового Дня».

По слова Константина Шестакова, если желающих привиться от гриппа будет больше, чем вакцины, купленной за счет Минздрава РФ и работодателей, скорее всего, людям придется оплачивать препарат самим. При этом, в среднем, отечественная вакцина стоит около 380 рублей.

Отметим, среди вакцин от гриппа наиболее популярны «Грипповак» (Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток, «Гриппол» (ФГУП НПО «Микроген») и «Гриппол-плюс» («Петровакс»), а также зарубежные вакцины «Ваксигрипп» (французского Sanofi Pasteur), «Бегривак» (Novartis, Германия) и «Агриппал» (Novartis, Италия), «Инфлювак» (голландского Abbot Ptoducts). В околомедицинских кругах муссируется информация о том, что поставок импортных вакцин в этом году не ожидается даже в коммерческие медцентры. В прошлом году некоторые зарубежные препараты доехали до Екатеринбурга только во второй половине ноября, годом ранее – в 2018-м – импортные вакцины тоже были дефицитом.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 11.08.20

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