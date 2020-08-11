В Нижнем Тагиле завершено расследование похищения и убийства подростка, совершенного 17 лет назад (ФОТО)

В Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении троих мужчин, которые обвиняются в похищении и убийстве подростка 17 лет назад. С тех пор некоторые из фигурантов дела уже привлекались к уголовной ответственности за другие проступки.

По данным пресс-службы СУ СК РФ по Свердловской области, убийство подростка было совершено еще 17 лет назад. В январе 2003 года трое обвиняемых (на тот момент каждому из мужчин было по 21 году, сейчас – по 38 лет) решили взять в заложники 17-летнего сына одного из предпринимателей, чтобы заполучить крупный выкуп. Обманув парня, сообщники привезли его в дом по улице Киевской в Нижнем Тагиле, чтобы удерживать до получения денег. Но затем злоумышленники побоялись, что сын предпринимателя заявит о случившемся в полицию, и убили его. Тело вывезли на машине и выбросили около одного из гаражных кооперативов в Нижнем Тагиле.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, подозреваемые были задержаны только 16 лет спустя – 18 декабря 2019 года. При раскрытии преступления сыщики применяли в своей работе детектор лжи.

«Среди задержанных – тагильчанин по имени Евгений, судимый в 1999 году по статье «Грабеж», тогда суд условно осудил его на 3 года. Его компаньоном оказался также житель Нижнего Тагила по имени Антон, судимый в 2014 году за незаконный оборот наркотиков, суд тогда ограничился наказанием в виде исправительных работ сроком на 1 год. Третьим соучастником стал некто Владимир, ранее неоднократно судимый, в том числе, за кражи, грабежи и разбои», – рассказал Горелых.

На данный момент следственными органами СК России по Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении троих мужчин. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. «ж», «к» ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление». Уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 11.08.20

Почти 100 тысяч голосов на довыборах в заксо посчитают с помощью КОИБов. / В Свердловскую область докупят вакцину, чтобы привить от гриппа больше людей по поручению Путина. / Дума Артёмовского на этой неделе решит, отпускать ли мэра в отставку. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»