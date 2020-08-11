Уралец перепутал трубы и случайно подал в плиты соседей воду вместо газа

Целый подъезд в доме № 9 на Центральном бульваре в Кировграде остался без газа из-за вмешательства в систему одного из жильцов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГК «Газэкс», мужчина решил установить газовый водонагреватель, перепутал водопроводную и газовую трубы и неправильно подсоединил прибор. В результате вода хлынула в газопровод. Жители, у которых вместо газа в плитах оказалась вода, вызвали аварийную службу.

Специалисты откачали из системы воду, провели полную ревизию плит и колонок в 13 квартирах – разобрали все оборудование, удалили воду и собрали обратно. Поскольку квартира, в которой произошел инцидент, расположена на четвертом этаже, вода утекла по стояку в газовые приборы соседей.

Газ вернулся в подъезд вечером 10 августа, за исключением квартиры нарушителя. Он, кстати, пытался замести следы своей деятельности – после ЧП мужчина снял новый водонагреватель и убрал в коробку, а старый повесил на место. Когда газовики искали причину аварии, то вытащили газовый прибор из коробки, и в этот момент из газовых трубок потекла вода. Рассказать о мотивах своей активности мужчина не пожелал, объясняться перед соседями и газовиками пришлось его супруге.

Кировград, Елена Владимирова

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