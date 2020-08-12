В Екатеринбурге ночью сгорели две машины

В Екатеринбурге ночью сгорели два автомобиля, сообщили в пресс-службе управления МВД России по Екатеринбургу.

«12 августа около 04:00 в дежурную часть отдела полиции № 9 поступило сообщение о возгорании автомобилей во дворе дома по адресу: Красноуральская, 27, корпус 2. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. В настоящее время по факту инцидента полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего», – сообщили в полиции города, уточнив, что владельцы машин уже обратились в отделение с заявлением.

В ГУ МЧС России по Свердловской области, в свою очередь, уточнили, что сгорели два автомобиля: Kia Rio и Nissan Almera.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 12.08.20

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