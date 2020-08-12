Девушка похитила с банковской карты свекрови 143 тысячи рублей

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении молодой женщины, которая похитила с банковской карты матери своего гражданского мужа 143 тысячи рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, в полицию обратился 56-летняя горожанка с жалобой на то, что с ее карты списана крупная сумма. Сотрудники полиции установили, что ранее потерпевшая жила вместе с сыном 1999 года рождения и его 25-летней сожительницей, которая обладала доступом к банковскому счету женщины для оплаты коммунальных услуг через мобильное приложение. Затем выяснилось, что девушка с ноября 2019 года по июль 2020 года ежемесячно без разрешения переводила на свою личную карту с банковского счета пенсионерки от 8 до 10 тысяч рублей.



Сотрудники уголовного розыска доставили молодую женщину в отдел полиции, где она написала явку с повинной. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 158 УК Российской Федерации «Кража, совершенная с банковского счета». Санкция статьи в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок до шести лет. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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