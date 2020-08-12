С июля энергетиков обязали бесплатно менять счетчики электроэнергии. В Екатеринбурге заявок пока немного

С 1 июля этого года в России вступили в силу поправки в ФЗ № 522, который регламентирует, кто должен устанавливать индивидуальные приборы учета потребления электроэнергии. С этого момента замена вышедших из строя электросчетчиков, равно как и приборов с истекшим сроком эксплуатации, – это обязанность не собственников жилья, а энергетиков. Более того, если оборудования по учету электроэнергии в квартире или доме нет вовсе, то его тоже должны установить энергетики.

«В компанию «Россети Урал – Екатеринбург» поступило 38 заявок, из них 23 от физических лиц, 15 – от юридических. Еще 110 заявок поступило от жителей многоквартирных домов – поставщику энергии «Екатеринбургэнергосбыт». Таким образом, энергетикам в Екатеринбурге поступило 148 заявок с 1 июля 2020 года», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе «Россети Урал», отметив, что все заявки находятся в работе.

«В Свердловэнерго» поступило меньше обращений – их за минувший месяц и 10 дней было 69. «В соответствии с инвестпланами до конца 2020 планируется заменить/установить более 7,6 тысячи приборов учета по новому постановлению», – уточнили в пресс-службе компании.

Отметим, что жильцы многоквартирных домов по поводу замены вышедших из строя счетчиков или установки новых должны обращаться в свою управляющую компанию, а та – к гарантирующему поставщику энергии.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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