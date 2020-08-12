В Екатеринбурге изменился порядок перевода детей из одного детского сада в другой

В Екатеринбурге родители теперь не смогут перевести ребенка из садика в садик, просто обратившись к заведующей. Новый порядок позволяет поменять детсад только через департамент образования. Причем услуга может быть оказана только в случае, если ребенок уже посещает ДОУ.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, с августа изменился порядок перевода детей из одного детского сада в другой. Раньше родители сначала обращались в тот садик, куда хотели отдать ребенка, чтобы узнать о наличии свободных мест, а затем при наличии места писали заявление на перевод – в департамент образования. Причем часто родители пользовались такой возможностью еще на этапе распределения мест в детские сады: когда ребенку давали место в садике далеко от дома, еще до начала его посещения можно было с разрешения заведующей перевестись в садик поближе. Сейчас же вся процедура возможна только при обращении непосредственно в департамент образования.

«Сейчас родителям необходимо обращаться только в департамент образования с запросом о наличии свободного места в той или иной муниципальной дошкольной организации, – рассказала главный специалист отдела функционирования и содержания дошкольного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей департамента образования администрации Екатеринбурга Наталья Храмова. – С момента ответа на запрос родителя до зачисления его ребенка в детский сад будет проходить до двух рабочих дней».

Если свободное место есть, родителям необходимо отчислить ребенка из посещаемого им детского сада и принести личное дело в новый садик для зачисления.

Всего, по данным департамента образования, в новом учебном году в детских садах будет 21 821 место для детей в возрасте от 2 до 7 лет. В яслях для детей от 2 до 3 лет выделено 6 422 места, в том числе в группах кратковременного пребывания – 1 223 места.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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