Соседи по палате легендарного балетмейстера пожаловались, что за ним никто не ухаживает

В Екатеринбурге пациенты больницы № 14 рассказали, что с ними в палате оказался легендарный балетмейстер Михаил Коган. Ему 74 года, у него диагностирован коронавирус. Со слов мужчин, которые оказались на соседних койках с Михаилом Ароновичем, за ним некому ухаживать. «Медицинские работники не ухаживают за ним, говорят, что это отделение не для инвалидов, и тут не предусмотрен уход. Мы своими силами с мужчинами помогаем ему, как можем», – рассказал паблику «Типичный Екатеринбург» читатель, указавший, что балетмйестеру требуется перевод в другое медучреждение или сиделка.

Между тем, как сообщили «Новому Дню» в театре балета «Щелкунчик», который основал Михаил Коган, ситуация не совсем ясна. Сотрудники постоянно держат связь с балетмейстером, и он сам говорит, что не нуждается в дополнительной опеке. «Мы вчера с ним созванивались днем, он был доволен, бодр, весел, сказал, что он под присмотром, – рассказала «Новому Дню» специалист по связям с общественностью театра Майя Давыдовская. – Вопрос сиделки – не вопрос, мы ему это 11 лет обеспечиваем. Но поскольку это ковидное отделение, никто сиделку туда не пустит».

По словам собеседницы агентства, сегодня представители театра вновь свяжутся с лечащим врачом Михаила Ароновича, и уточнят вопрос по организации ухода. «С врачом мы уже тоже говорили, опасения у него есть – в связи с хроникой, перенесенным ранее инсультом. Сейчас будем ему звонить и уточнять. Но Михаил Аронович – наш художественный руководитель, основатель, за ним закреплены отдельные люди, даже соседке его доплачиваем, чтобы дома за ним присматривала. Так что не понимаю, откуда информация, что он один, что он брошен», – добавила она.

Екатеринбург, Елена Сычева

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