Число умерших от Covid-19 в Свердловской области превысило 350 человек

В Свердловской области за последние сутки скончались от Covid-19 еще 9 человек, общее число жертв – 351.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном оперштабе, также подтверждено 167 новых случаев: у жителей Екатеринбурга (+70), Алапаевского района, Асбеста, Березовского, Верхней Пышмы, Ирбита, Каменска-Уральского, Сухого Лога, Кушвы, Красноуфимска и Красноуфимского района, Среднеуральска, Сысертского и Горноуральского городских округов, Нижнего Тагила, Невьянска, Кировграда, Верхнего Тагила, Первоуральска, Нижнесергинского района, Ревды, Дегтярска, Североуральска, Краснотурьинска, Карпинска, Серова, Байкаловского района.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 22 781.

Состояние 105 госпитализированных оценивается как тяжелое, 96 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 53 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 328. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Выписано 83 человека. Общее число выписанных достигло 18 725.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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